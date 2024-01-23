Чемпионат Европы по гандболу: результаты от 22 января

Чемпионат Европы по гандболу. Хорватия уступила Исландии, Франция обыграла Австрию, Германия победила Венгрию
22 января в Германии прошли очередные матчи чемпионата Европы по гандболу.
Чемпионат Европы по гандболу
Мужчины
Основной раунд
Группа 1
Кельн, Германия
Хорватия – Исландия – 30:35 (18:16)
Франция – Австрия – 33:28 (15:16)
Германия – Венгрия – 35:28 (18:17)
Положение в группе: Франция – 8 очков (4 игры), Германия – 5 (4), Венгрия – 4 (4), Австрия – 4 (4), Исландия – 2 (4), Хорватия – 1 (4).
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