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Чемпионат Европы по гандболу. Хорватия уступила Исландии, Франция обыграла Австрию, Германия победила Венгрию

22 января в Германии прошли очередные матчи чемпионата Европы по гандболу.

Чемпионат Европы по гандболу: результаты от 22 января
© РИА Новости

Чемпионат Европы по гандболу

Мужчины

Основной раунд

Группа 1

Кельн, Германия

Хорватия – Исландия – 30:35 (18:16)

Франция – Австрия – 33:28 (15:16)

Германия – Венгрия – 35:28 (18:17)

Положение в группе: Франция – 8 очков (4 игры), Германия – 5 (4), Венгрия – 4 (4), Австрия – 4 (4), Исландия – 2 (4), Хорватия – 1 (4).

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