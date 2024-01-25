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Чемпионат Европы по гандболу. Австрия уступила Исландии, Франция одолела Венгрию, Германия проиграла Хорватии

24 января в Германии прошли очередные матчи чемпионата Европы по гандболу.

Чемпионат Европы по гандболу: результаты от 24 января
© globallookpress.com

Чемпионат Европы по гандболу

Мужчины

Основной раунд

Группа 1

Кельн, Германия

Австрия – Исландия – 24:26 (8:14)

Франция – Венгрия – 35:32 (20:18)

Германия – Хорватия – 24:30 (14:13)

Положение в группе: Франция – 10 очков (5 игр), Германия – 5 (5), Венгрия – 4 (5), Австрия – 4 (5), Исландия – 4 (5), Хорватия – 3 (5).

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