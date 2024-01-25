Сенсация на гандбольном ЧЕ: финалист прошлого розыгрыша не смог выйти из группы

Сборная Испании была единственной сборной, ни разу не оступавшейся на предварительном раунде. Но суперсерия прервалась.

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На чемпионате Европы – 2024 по гандболу среди мужских команд, который проходит в Германии, завершился основной раунд. По его итогам определились полуфиналисты: Дания сыграет с Германией, а Швеция – с Францией. Эти команды и были в числе фаворитов, но один из «железных» претендентов на топ-4 оступился, даже не сумев выйти из группы! «Чемпионат» выделил главные события прошедших матчей.

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Сенсационный вылет испанцев

Сборная Испании впервые в своей истории не смогла пройти предварительный раунд чемпионата Европы. За 15 предыдущих розыгрышей испанцы 15 раз выходили из группы, при этом дважды завоёвывали титул (2018, 2020), пять раз становились серебряными призёрами (1996, 1998, 2006, 2016, 2022) и ещё дважды брали бронзу (2000, 2014).

Они и в этом году считались фаворитами. Однако команда Хорди Риберы в первом же матче проиграла хорватам. Не сказать что безвольно, но без шансов. Для вице-чемпионов Европы всё решалось в матче с командой Австрии, которая до начала турнира не рассматривалась в качестве творца сенсаций. Однако австрийцы устояли в битве с испанцами и не пустили тех в основной раунд.

Кажется, теперь сборную Испании – одну из сильнейших сборных мира последних лет – ждут перемены.

Первая победа Грузии и море фарерских болельщиков

Сборные Грузии и Фарерских островов впервые участвовали в финальной стадии чемпионата Европы. Обе команды показали более чем достойную игру, хоть и не пробились в основной раунд.

Грузины покинули континентальный чемпионат, записав на свой счёт первую в истории победу на турнире. Сборная Грузии добыла её в матче со сборной Боснии и Герцеговины, уступая по ходу матча со счётом 2:8. Но чудеса в исполнении вратарей грузинской команды помогли полевым игрокам перезагрузиться и перевернуть ход встречи. Свой вклад в уверенную игру сборной Грузии внёс и единственный представитель чемпионата России – голкипер саратовского СГАУ Давид Никабадзе.

У сборной Фарерских островов в Германии была самая громкая поддержка, не считая хозяев. На чемпионат Европы приехали около 5000 фарерцев, и это при том, что всё население страны можно было бы уместить на трибунах в Дюссельдорфе, где на матче Германия – Швейцария собралось 53 586 болельщиков. Почти 10% населения страны болели на трибунах за своих любимцев и стоя аплодировали им после каждого матча.

Фарерские гандболисты болельщиков не подвели – сражались в каждом матче, а их лидер Элиас Эллефсен о Шипагёту продемонстрировал просто выдающуюся игру. Благодаря настрою и бешеной поддержке сборная Фарерских островов сыграла вничью с гораздо более мастеровитой сборной Норвегии, набрав первый балл на чемпионатах Европы. На последних минутах фарерцы проигрывали с разницей в три мяча, но сумели отыграться.

Чемпионат Европы – просто крутой турнир

Увеличение числа участников до 24 в нынешнем году не сказалось на качестве игры.

Почти все матчи игрались «от ножа», в каждой игре была своя изюминка – вратарские подвиги, чудесным образом заброшенные мячи, спасения на последних секундах, явление новых игроков, на серьёзном уровне прежде не выступавших, необычные тренерские решения, судейские ошибки, переполненные трибуны.

С учётом того, как в Германии относятся к гандболу, лучше и быть не могло. Особенно когда ещё и хозяева борются за медали. В итоге, конечно, всё равно фавориты оказались сильнее всех, но многие команды подобрались к ним очень близко.

Неожиданно мощно выступили австрийцы, всегда бывшие в числе тех середняков, от которых не ждут сенсаций. Но теперь они совершенно закономерно пробились в восьмёрку сильнейших. Как и сборная Португалии, одна из самых молодых команд турнира. Набравшись опыта, эта сборная сможет бросить вызов и признанным лидерам.