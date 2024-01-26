В программу ЧР‑2024 по художественной гимнастике войдут новые упражнения

В программу чемпионата России 2024 года по художественной гимнастике войдут упражнения без предмета и со скакалкой, сообщает пресс служба Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ).

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Соревнования пройдут с 26 февраля по 6 марта в московском Дворце гимнастики.

Ранее упражнения со скакалкой были включены на турнире по художественной гимнастике «Небесная грация».