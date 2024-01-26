Россиянин Абуладзе выиграл этап Гран-при по дзюдо в Португалии
Россиянин Яго Абуладзе стал победителем этапа Гран-при по дзюдо в Португалии в весовой категории до 66 кг. Соревнования проходят в городе Одивелаш.
В финальной схватке Абуладзе победил представителя Азербайджана Яшара Наджафова. Бронзовые медали выиграли азербайджанец Камран Сулейманов и японец Синсэи Хаттори.
Абуладзе 26 лет. Он является чемпионом мира 2021 года.
Российский дзюдоист становился серебряным (2020) и бронзовым (2021) призером чемпионатов Европы.
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.