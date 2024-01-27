В одной из российских спортивных федераций отказались от поездки на ОИ-2024

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин в своих социальных сетях сообщил, что российские прыгуны в воду не будут принимать участие в Олипиаде-2024 в Париже.

"Это окончательное и бесповоротное решение. Наши прыгуны в воду не могут принимать участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет и международная федерация водных видов спорта World Aquatics выставили дискриминационные условия, которые противоречат спортивным принципам олимпийского движения", - написал Дружинин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.