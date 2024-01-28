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Гандболисты ЦСКА нанесли поражение «СГАУ-Саратов» в матче Суперлиги

Вчера, 27 января, в матче чемпионата России среди мужчин гандболисты московского ЦСКА уверенно переиграли «СГАУ-Саратов» из Саратова. Встреча завершилась со счётом 36:28 в пользу московской команды.

Гандболисты ЦСКА нанесли поражение «СГАУ-Саратов» в матче Суперлиги
© Чемпионат.com

Самым результативным игроком матча стал гандболист хозяев Сергей Иванов, семь раз поразивший ворота соперников.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины Предварительный этап. 18 января

ЦСКА — «СГАУ-Саратов» — 36:28 (21:12) (С.Иванов — 7, Рудь — 6; Салимов — 7, Гончаренко — 5).

На данный момент армейцы уверенно лидируют в турнирной таблице Суперлиги, имея 31 очко после 16 матчей. Второе место занимают «Чеховские медведи» (24 очка после 15 игр). Третьими идут «Пермские медведи» (23 очка после 15 матчей).

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