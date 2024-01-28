Ласицкене объяснила, почему швырнула кроссовки после выступления на "Битве полов"

"Сегодня что-то у меня не получилось, это абсолютно точно, но я не буду себя за это убивать, - сказала Ласицкене. - Может быть, обсудим это с тренером, а может, вообще не будем вспоминать сегодняшнее выступление. Классная обстановка на соревнованиях должна была вылиться для меня в веселье, но что-то пошло не так. Не хочу себя мучить в поисках причин, мне нужно идти дальше, тренироваться и работать".