Сборная Франции стала победителем чемпионата Европы по гандболу

Сегодня, 28 января, состоялся финальный матч чемпионата Европы – 2024 по гандболу, который проходил в шести городах Германии. Победителем континентального чемпионата стала сборная Франции, которая в овертайме одолела гандболистов из Дании. Матч закончился со счётом 33:31.