Инал Тасоев стал победителем Гран-При Португалии по дзюдо

Российский дзюдоист, Инал Тасоев стал победителем турнира Гран-При Португалии по дзюдо в категории свыше 100 кг, сообщает федерация лзюдо Санкт-Петербурга в своем телеграм-канле.

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28 января в четвертфинале он одолел представителя Германии, Кореи и Узбекистана, после чего вышел в полуфинал. В полуфинале Тасоев встретился с соотечественником и товарищем по национальной сборной Тамерланом Башаевым, которого победил по голден скор.

В финале спортсмен бросил чистым броском своего соперника, корейского дзюдоиста Ким Минджона, и выиграл золото турнира.

Иналу Тасоеву 25 лет. Он представляет петербургский «Клуб Дзюдо Турбостроитель».