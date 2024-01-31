Чемпион Европы по гандболу арестован по подозрению в попытке изнасилования

По информации источника, Кункуд был задержан в ночь с 29 на 30 января в Париже и помещён под стражу после инцидента, произошедшего в ночном клубе. По данным расследования, в ночном заведении гандболист, находясь в нетрезвом состоянии, спустил штаны и попытался изнасиловать молодую женщину, после чего был задержан охранной клуба до приезда полиции.