Российские атлеты вернутся на международные соревнования только под флагом РФ, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Глава федерации уточнила, что для возвращения россиян к Играм требуется также возвращение прежней системы и прежних стандартов. Она добавила, что выступать на них должны только те, кто показывает наивысший результат.

«Сейчас уже, когда Олимпийские игры не легитимны, девиз «Выше, быстрее, сильнее» — его нет. Давайте забудем этот девиз, если нету лучших. Как мы можем выступать?», — поинтересовалась Винер.

Ранее функционер отметила, что условия, на которых российским спортсменам предлагают участвовать в международных турнирах, — позорны и унизительны.