Ирина Винер: без флага в Олимпийские игры не вернемся
Российские атлеты вернутся на международные соревнования только под флагом РФ, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Глава федерации уточнила, что для возвращения россиян к Играм требуется также возвращение прежней системы и прежних стандартов. Она добавила, что выступать на них должны только те, кто показывает наивысший результат.
«Сейчас уже, когда Олимпийские игры не легитимны, девиз «Выше, быстрее, сильнее» — его нет. Давайте забудем этот девиз, если нету лучших. Как мы можем выступать?», — поинтересовалась Винер.
Ранее функционер отметила, что условия, на которых российским спортсменам предлагают участвовать в международных турнирах, — позорны и унизительны.
Винер уточнила, что использование белой формы, принятие остальных требований МОК и международных федераций, будет означать сдачу. Кроме того, поездка будет бессмысленной на фоне того, что на соревнованиях не будет ни одного болельщика с российским флагом, никто не будет петь гимн России.