Обвиненный в домогательствах тренер сборной России отстранен от работы

«Тренер Павел Муякин на текущий момент не работает в сборной России. По поводу той информации, которая опубликована в сети, идет внутреннее расследование. Федерация в курсе этого инцидента. Мы создали комиссию, которая занимается этим вопросом. Окончательные решения будут приняты по итогам расследования и заседания членов комиссии», — сказал Саркисян.