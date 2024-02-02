Валуев резко отреагировал на запрет латвийцам соревноваться со сборными России

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев назвал сейм (парламент) Латвии зоопарком после принятого им решения запретить сборным по игровым видам спорта страны соревноваться с командами России и Белоруссии. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Уже довольно давно меня мало интересует весь этот прибалтийский лай», — заявил Валуев.

Он также обвинил парламент республики в обслуживании Вашингтона с Брюсселем.

Ранее на принятый Латвией запрет отреагировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она назвала утвердивших такое решение больными.