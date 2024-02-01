Российская гимнастка-чемпионка завершила карьеру в возрасте 26 лет

Победительница Олимпийских игр 2021 года в Токио в командном турнире по спортивной гимнастике в составе сборной России Лилия Ахаимова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).