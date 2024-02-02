В Госдуме призвали МОК наказать Латвию за отказ соревноваться с Россией

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен принять меры и наказать Латвию после того, как сейм страны запретил национальным сборным соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами. Ее слова передает ТАСС. "

Это абсолютно дискриминационный закон, они вредят им своим спортсменам. Я считаю, что МОК должен лишить Олимпийский комитет Латвии статуса аккредитованного члена. Это прямое вмешательство государства в деятельность общественных организаций, что является нарушением Олимпийской хартии", — сказала Журова.

15 января латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.

Международный олимпийский комитет допустил Россию до участия в Олимпийских играх - 2024 в нейтральном статусе. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая "мирную миссию олимпийского движения". До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.