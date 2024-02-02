Российский борец-чемпион сменил спортивное гражданство

Российский борец вольного стиля Разамбек Жамалов принял решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Узбекистана. Об этом России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

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Он рассказал, что ФСБР пошла навстречу спортсмену, который в последние годы не мог бороться за лидерство из-за серьезных травм. «Может ли Жамалов выступить на Олимпиаде 2024 года? Это технический вопрос», — добавил он.

25-летний Жамалов — обладатель Кубка мира 2020 года, чемпион России 2020 и 2022 годов в весовой категории до 74 килограммов.