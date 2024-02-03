Прыгунья в воду отказалась обращаться в полицию из-за домогательства тренера

Спортсменка сборной России по прыжкам в воду, 19-летняя Мария Бруенок, обвинившая 61-летнего тренера национальной команды Павла Муякина в домогательствах, не будет писать заявление в полицию. Об этом сообщает ТАСС.

«В правоохранительные органы обращаться я не собираюсь», — сказала Бруенок.

Напомним, ранее Мария Бруенок сообщила о проявлении к ней повышенного интереса со стороны тренера. По словам спортсменки, специалист присылал ей личные сообщения с информацией эротического характера, а также предпринял попытку физического воздействия. Павел Муякин отказался комментировать ситуацию.