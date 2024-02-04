Винер: взрослые гимнастки могут выступать до 60 лет

Ирина Винер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, разъяснила правила художественной гимнастики. Текст обращения опубликован на официальном сайте ВФХГ.

Глава федерации отметила, что возрастные группы в 2024 году распределились следующим образом: юниорки (12-13 лет, 2011-2012 гг.р.), женщины (14 лет и старше, 2010 г.р. и старше).

Винер заметила, что российская система «работает очень здорово». Она позволяет развиваться юным гимнасткам, переходить в следующие категории.

Вместе с тем, пояснила глава ВФХГ, взрослые также могут продолжать выступления «хоть до 60 лет».