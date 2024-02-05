В Британии 25-летний жокей умер от полученных после падения с лошади травм
Двадцатипятилетний Жокей Киган Киркби скончался в результате травм, полученных после падения с лошади на скачках в графстве Кент. Об этом сообщила пресс-служба Управления по организации скачек Великобритании.
"Мы опустошены, услышав трагические новости о Кигане Киркби, - говорится в сообщении пресс-службы. - Наши мысли с его семьей и друзьями. Вся индустрия скачек будет оплакивать потерю такого человека столь и с таким потенциалом".