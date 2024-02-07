Россияне пропустят предолимпийский отборочный чемпионат Европы по пулевой стрельбе

Российские спортсмены не вошли в список участников чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия, который пройдет в Венгрии и является одним из этапов отбора на Олимпийские игры в Париже. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России по пулевой стрельбе Татьяна Голдобина.

"Вопрос участия наших спортсменов в международных стартах до сих пор не решен, поэтому пока мы не можем выступать, - сказала Голдобина. - Критерии участия для наших спортсменов какие-то будут, но нам пока ничего не подтверждают".

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия с дистанции 10 метров пройдет в Дьоре с 24 февраля по 3 марта. На турнире будут разыграны по две олимпийские путевки у мужчин и женщин в стрельбе из пневматической винтовки, а также в стрельбе из пневматического пистолета. Прием заявок от национальных федераций для участия в чемпионате Европы завершился 24 января.

Олимпийские путевки в стрельбе из пневматического оружия (по две в каждом виде у мужчин и женщин) будут также разыграны на мировом квалификационном турнире, который пройдет с 11 по 19 апреля в Рио-де-Жанейро.

26 апреля 2023 года пресс-служба Международной федерации стрельбы (ISSF) сообщила о том, что исполком федерации согласился допустить россиян и белорусов до международных стартов в нейтральном статусе. Было принято решение создать специальную комиссию для изучения сроков возвращения спортсменов при соблюдении строгих условий. Также сообщалось, что ISSF будет работать в тесном сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом и Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта над разработкой соответствующих правил допуска, определяя процесс независимого отбора только нейтральных спортсменов, которые не имеют контрактов с вооруженными силами или службами национальной безопасности.