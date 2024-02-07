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Российские флаг и гимн призвали навсегда запретить на Олимпийских играх

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков призвал к жестким санкциям против российских спортсменов. Lenta.ru

«Российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх. Если МОК хочет иметь хоть какой-то авторитет, они дисквалифицируют российских спортсменов на 10 лет, не меньше», — сказал Родченков. Газета.Ru

Ранее в МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх 2024 года будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Также спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе. Sports.ru

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Григорий Родченков
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