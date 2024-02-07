Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков призвал к жестким санкциям против российских спортсменов. Lenta.ru

«Российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх. Если МОК хочет иметь хоть какой-то авторитет, они дисквалифицируют российских спортсменов на 10 лет, не меньше», — сказал Родченков. Газета.Ru