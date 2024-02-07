Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков призвал к жестким санкциям против российских спортсменов. Lenta.ru
«Российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх. Если МОК хочет иметь хоть какой-то авторитет, они дисквалифицируют российских спортсменов на 10 лет, не меньше», — сказал Родченков. Газета.Ru
Ранее в МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх 2024 года будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Также спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе. Sports.ru