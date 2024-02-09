Известны четвертьфинальные пары КР по гандболу у мужчин
В пятницу, 9 февраля 2024 года состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Кубка России по гандболу среди мужчин сезона-2023/2024. Мероприятие прошло в офисе Федерации гандбола России.
На стадии 1/4 финала к победителям предыдущего этапа присоединились участники «Финала четырех» прошлого розыгрыша турнира. Согласно регламенту полуфиналисты определятся в ходе двухматчевых противостояний.
Гандбол. Кубок России. 1/4 финала, мужчины
ЦСКА (Москва) – «Динамо-Сунгуль» (Снежинск);
СКИФ (Краснодар) – «Воронеж»;
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Пермские медведи» (Пермь);
«Акбузат» (Уфа) – «Чеховские медведи» (Чехов).
«Финал четырех» Кубка России по гандболу среди мужских команд запланирован на 13–14 апреля 2024 года.
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