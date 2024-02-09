Известны четвертьфинальные пары КР по гандболу у мужчин

В пятницу, 9 февраля 2024 года состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Кубка России по гандболу среди мужчин сезона-2023/2024. Мероприятие прошло в офисе Федерации гандбола России.

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На стадии 1/4 финала к победителям предыдущего этапа присоединились участники «Финала четырех» прошлого розыгрыша турнира. Согласно регламенту полуфиналисты определятся в ходе двухматчевых противостояний.

Гандбол. Кубок России. 1/4 финала, мужчины

ЦСКА (Москва) – «Динамо-Сунгуль» (Снежинск);

СКИФ (Краснодар) – «Воронеж»;

«Акбузат» (Уфа) – «Чеховские медведи» (Чехов).