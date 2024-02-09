Семерым российским борцам было отказано в румынской визе для участия в ЧЕ

Семерым из десяти российских борцов вольного стиля отказали в румынской визе накануне старта чемпионата Европы по борьбе. Разрешение на въезд было предоставлено Магомеду Курбанову, Гаджимураду Рашидову и Аббасгаджи Магомедову.

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Как утверждается в видео, размещённом на Youtube-канале журналиста Вячеслава Абдусаламова, Федерация спортивной борьбы России продолжает заниматься решением визового вопроса.