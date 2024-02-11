Китайский пловец Жанле установил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем
Представитель Китая, пловец Пан Жанле установил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем, показав результат 46.80 с. Рекорд был установлен во время эстафеты 4х100 метров в первый день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Дохе (Катар).
Плавание. 11 февраля 2024 года. Результаты.
Мужчины
400 м в/стиль
Ким Умин (Южная Корея) – 3.42,71
Элайджа Уиннингтон (Австралия) – 3.42,86
Лукас Мартенс (Германия) – 3.42,96
4х100 м в/стиль
Китай – 3.11,08
Италия – 3.12,08
США – 3.12,29
Женщины
400 м в/стиль
Эрика Файервезер (Новая Зеландия) – 3.59,44
Ли Бинцзе (Китай) – 4.01,62
Изабель Гозе (Германия) – 4.02,39
4х100 м в/стиль
Нидерланды – 3.36,61
Австралия – 3.36,93
Канада – 3.37,95
Чемпионат.com: главные новости