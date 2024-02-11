Китайский пловец Жанле установил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем

Представитель Китая, пловец Пан Жанле установил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем, показав результат 46.80 с. Рекорд был установлен во время эстафеты 4х100 метров в первый день чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Дохе (Катар).