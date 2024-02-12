Рекордсмен мира в марафоне погиб в автокатастрофе

«Разрушительные новости, поскольку мы оплакиваем потерю замечательного человека, Келвина Киптума, рекордсмена мира и иконы лёгкой атлетики Кении. Вместе со своим тренером они трагически погибли сегодня вечером в результате несчастного случая. Мои глубочайшие соболезнования его близким, друзьям и всему спортивному сообществу. Наша нация скорбит о глубокой утрате настоящего героя»,- приводит слова бывшего премьер-министра Кении Mirror.