На Кубке шести наций игрока впервые заменили с помощью «умной капы»
Игрок сборной Шотландии по регби Джордж Тёрнер стал первым игроком Кубка шести наций, заменённым по протоколу HIA1 благодаря «умной капе».
В матче второго тура Кубка с национальной командой Франции Тёрнер столкнулся с Шарлем Олливоном, после чего сигнал с капы поступил группе врачей, которая передала информацию о необходимой замене официальным лицам матча. Игрок был заменён по подозрению в травме, а затем вернулся на поле после проведения обследования.
Напомним, матч второго тура Кубка шести наций между командами Шотландии и Франции состоялся 10 февраля 2024 года и завершился победой французов 20:16.
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