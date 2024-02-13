На Кубке шести наций игрока впервые заменили с помощью «умной капы»

В матче второго тура Кубка с национальной командой Франции Тёрнер столкнулся с Шарлем Олливоном, после чего сигнал с капы поступил группе врачей, которая передала информацию о необходимой замене официальным лицам матча. Игрок был заменён по подозрению в травме, а затем вернулся на поле после проведения обследования.