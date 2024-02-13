Российский борец Садулаев выступит на чемпионате Европы по вольной борьбе

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев примет участие на чемпионате Европы по вольной борьбе в Бухаресте (Румыния).

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Чемпионат Европы проходит с 12 по 18 февраля в Бухаресте. Ранее Садулаеву не дали румынскую визу для участия в турнире, как и многим другим борцам вольного стиля, представляющих сборную России.