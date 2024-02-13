Российский борец Садулаев выступит на чемпионате Европы по вольной борьбе в Бухаресте
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев примет участие на чемпионате Европы по вольной борьбе в Бухаресте (Румыния).
Чемпионат Европы проходит с 12 по 18 февраля в Бухаресте. Ранее Садулаеву не дали румынскую визу для участия в турнире, как и многим другим борцам вольного стиля, представляющих сборную России.
Напомним, Садулаев стал победителем международных соревнований «Кубок Ивана Ярыгина», которые прошли 25–28 января в Красноярске. Спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020), пятикратным чемпионом мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021), серебряным призёром чемпионата мира (2017), четырёхкратным чемпионом Европы (2014, 2018, 2019, 2020), пятикратным чемпионом России (2014, 2015, 2017, 2018, 2020).