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Леонов рассказал, что участие в Играх будущего примут представители 107 стран

Участие в Играх будущего примут спортсмены из 107 стран, заявились на соревнования 277 команд. Об этом министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал на пресс-конференции, посвященной предстоящему турниру.

Леонов рассказал, что участие в Играх будущего примут представители 107 стран
© РИА Новости

"Сегодня, наверно, один самых важных моментов - это то, что в аккредитационной базе мы имеем представительство 107 стран. Практически весь мир приедет к нам в гости, в нашу страну, в Казань", - сказал Леонов.

Леонов отметил, что всего на соревнованиях выступят более 2 000 участников из 277 команд. Спортсмены и киберспортсмены будут соревноваться в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 - в расширенной программе).

Первые Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Летние виды спорта
Владимир Леонов