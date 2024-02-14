Бичурин завоевал серебро ЧЕ-2024 по греко-римской борьбе

В финале весовой категории до 67 кг россиянин схлестнулся с азербайджанским классиком, серебряным призёром ЧМ-2023 Хасратом Джафаровым. По итогам первого периода Бичурин проигрывал сопернику один балл. Основное противостояние было во второй половине встречи. За минуту до конца поединка оба противника обменялись результативными действиями. Итоговый счёт оказался не в пользу россиянина — 5:8.