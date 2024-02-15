Румыния заблокировала въезд олимпийскому чемпиону Садулаеву

Румынские пограничники не дали въехать на территорию страны двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву для участия в чемпионате Европы по вольной борьбе. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости ННТ».

Из-за этого решения спортсмен пропустит континентальный турнир, стартующий в Бухаресте 16 февраля.

27-летний Садулаев — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.