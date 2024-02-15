Садулаев высказался об отказе во въезде в Румынию

Как-то странно получается: в Испании, откуда я вылетал в Бухарест, ко мне вопросов не было. Спасибо вам за поддержку, будем извлекать уроки и двигаться дальше. Всем нашим ребятам желаю удачи и, главное, без травм», – написал спортсмен в соцсети.