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Садулаев об отказе во въезде в Румынию: «Не понравилась моя виза. Странно получается: в Испании, откуда я вылетал в Бухарест, ко мне вопросов не было»

Абдулрашид Садулаев назвал странным решение отказать ему во въезде в Румынию.

Садулаев высказался об отказе во въезде в Румынию
© Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе ранее прибыл в аэропорт Бухареста. Столица Румынии сейчас принимает чемпионат Европы.

«К сожалению, этот чемпионат Европы пройдет без моего участия. Я был заряжен, сфокусирован и готов, но прямо на границе мне отказали во въезде в Румынию – не понравилась моя виза.

Как-то странно получается: в Испании, откуда я вылетал в Бухарест, ко мне вопросов не было. Спасибо вам за поддержку, будем извлекать уроки и двигаться дальше. Всем нашим ребятам желаю удачи и, главное, без травм», – написал спортсмен в соцсети.

Летние виды спорта
Абдулрашид Садулаев
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