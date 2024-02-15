Садулаев высказался об отказе во въезде в Румынию

Садулаев об отказе во въезде в Румынию: «Не понравилась моя виза. Странно получается: в Испании, откуда я вылетал в Бухарест, ко мне вопросов не было»
Абдулрашид Садулаев назвал странным решение отказать ему во въезде в Румынию.
Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе ранее прибыл в аэропорт Бухареста. Столица Румынии сейчас принимает чемпионат Европы.
«К сожалению, этот чемпионат Европы пройдет без моего участия. Я был заряжен, сфокусирован и готов, но прямо на границе мне отказали во въезде в Румынию – не понравилась моя виза.
Как-то странно получается: в Испании, откуда я вылетал в Бухарест, ко мне вопросов не было. Спасибо вам за поддержку, будем извлекать уроки и двигаться дальше. Всем нашим ребятам желаю удачи и, главное, без травм», – написал спортсмен в соцсети.
Садулаев об отказе во въезде в Румынию: «Не понравилась моя виза. Странно получается: в Испании, откуда я вылетал в Бухарест, ко мне вопросов не было»
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