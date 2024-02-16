Журова призвала оштрафовать организаторов чемпионата Европы по борьбе

— Надо понимать, что подобные ситуации могут начать иметь последовательный характер. Остальные страны могут поддержать решение Румынии и по их примеру не допускать российских спортсменов на территорию своей страны. Нужно обращаться в спортивную федерацию и, если это возможно, просить наложить штраф, так как страна, оргкомитет не обеспечили возможность участвовать в соревнованиях спортсмену, который имеет на это право.



На недавнем примере мы видели, что международная теннисная федерация имеет регламентные нормы, поэтому на британскую ассоциацию теннисистов был наложен штраф за то, что они не допустили российских спортсменов до Уимблдона. Теперь они как миленькие допускают наших теннисистов. Нужно обращаться к нормам проведения соревнований, иначе такие ситуации будут продолжаться, так может случиться и на Олимпиаде в Париже. Спортсмены могут быть аккредитованы, но не допущены в страну, потому что их остановят на границе.



Многие федерации не хотят нас допускать как раз из за этого. Они понимают, что российского спортсмена могут не впустить в страну, из за чего у них сорвутся ряд соревнований, сетка турнира. Они прикрываются нормами безопасности, но на самом деле все упирается в деньги, риски проведения (турниров) и трансляции, — сказала Журова «Матч ТВ».