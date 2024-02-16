Мамиашвили рассказал о дальнейших планах борца Садулаева

«Вчера его не пустили в Румынию, несмотря на наличие визы. А завтра они могут ещё что-нибудь придумать и в чём-то нас ограничить. Но мы готовимся ко всему — как в спортивном плане, так и во всех остальных аспектах», — добавил президент ФСБР.