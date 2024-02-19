Израильскую пловчиху освистали на чемпионате мира в Дохе

Зрители освистали израильскую пловчиху Анастасию Горбенко на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Дохе.
Горбенко завоевала серебро на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Когда 20 летняя спортсменка давала интервью после заплыва, в зале слышался неодобрительный гул и свист. Также ее освистали во время церемонии награждения, отмечает Aftonbladet.
— Я делаю это для Израиля и горжусь этим. Если кому то это не нравится, это не моя проблема. Я много работала ради этой медали и заслуживаю того, чтобы стоять на пьедестале почета. Я бы не отказалась от этого только потому, что некоторые маленькие дети хотят посвистеть. Это просто спорт, я не думаю, что спорт и политику следует смешивать, — отметила Горбенко.
Горбенко — двукратная чемпионка Европы на дистанции 200 метров комплексом, также на ее счету два золота чемпионата мира по плаванию на короткой воде.
Палестино израильский конфликт обострился 7 октября 2023 года.