Израильскую пловчиху освистали на чемпионате мира в Дохе

— Я делаю это для Израиля и горжусь этим. Если кому то это не нравится, это не моя проблема. Я много работала ради этой медали и заслуживаю того, чтобы стоять на пьедестале почета. Я бы не отказалась от этого только потому, что некоторые маленькие дети хотят посвистеть. Это просто спорт, я не думаю, что спорт и политику следует смешивать, — отметила Горбенко.