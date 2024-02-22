На турнире по регби пожаловались на поведение команды из Дагестана

«Сборная Дагестана отвратительно себя вела. Оказывали психологическое давление на детей из Пензы, прямо в лицо детям кричали нецензурные выражения, специально били по ногам и угрожали, что будут их резать. Нам, как родителям, боязно отправлять детей на турниры. Просим разобраться со сборной Дагестана», — написал один из родителей, чей ребенок принимал участие в соревнованиях.