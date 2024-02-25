«Это были лучшие секунды в моей жизни». Чикунова — об установлении мирового рекорда

«Когда я поняла, что занимаюсь плаванием профессионально, стала ставить перед собой грандиозные цели, поэтому целенаправленно шла к мировому рекорду. Не скажу, что это было для меня неожиданностью, но было неожиданно, что именно на полторы секунды побила его. Слышала, что трибуны кричат, и понимала, что либо я близка к рекорду, либо опередила. Это были лучшие секунды в моей жизни», — приводит слова спортсменки ТАСС.