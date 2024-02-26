Женская велокоманда дисквалифицирована из-за подмены участницы

Международный союз велосипедистов (UCI) подверг дисциплинарным санкциям американскую женскую команду по шоссейным велогонкам Cynisca Cycling из-за подмены одной из участниц коллектива на соревнованиях в Бельгии в июле прошлого года.

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По регламенту команду на турнире должны были представлять пять велогонщиц, но в связи с отсутствием одной из представительниц велогруппы спортивный директор Cynisca Cycling Дэнни Ван Хот дал указание механику Мойре Барретт выступить на соревнованиях.

«Мистер Ван Хот проинструктировал механика команды Мойру Барретт надеть одежду гонщицы и маску для лица, представиться на старте и подписать стартовый лист в качестве пятой гонщицы команды», — сообщается в заявлении UCI.