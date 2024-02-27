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«Мне приходится выживать на овощах». Гимнастка Мельникова — о качестве питания на базе

Олимпийская чемпионка по гимнастике в командном первенстве Ангелина Мельникова рассказала, что со времён коронавируса на их тренировочной базе начался дефицит еды, который продолжается и по сей день.

Гимнастка Мельникова пожаловалась на качество питания на базе
© Чемпионат.com

«Так как на базе в последние дни вообще есть нечего, у нас во времена ковида очень сильно упало и качество питания, и его разнообразие в целом, мне приходится выживать на овощах, хотя я сомневаюсь, что моим мышцам для восстановления достаточно разваренной капусты. Как же грустно, печально, верните былое.

И четвертинка грейпфрута в дополнение. Выглядит, конечно, все это более чем забавно. Но вот так. Как есть», — написала Мельникова в своих социальных сетях.

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Напомним, спортсменка также является чемпионкой мира-2021 в личном многоборье и четырехкратной чемпионкой Европы.

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