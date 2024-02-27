Четыре российских тяжелоатлета дисквалифицированы за допинг

Четыре российских тяжелоатлета дисквалифицированы на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории
Четыре российских тяжелоатлета дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правл.
Об этом сообщает сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Евгений Коломиец дисквалифицирован на два года, Эдуард Межгихов, Александр Сафарян и Василий Половников – на четыре.
Спортсмены дисквалифицированы на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) за нарушения, совершенные в 2012 году.
Все четверо, ранее отбывшие 10-летние дисквалификации, уже завершили карьеру.
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Четыре российских тяжелоатлета дисквалифицированы на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории