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Четыре российских тяжелоатлета дисквалифицированы на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории

Четыре российских тяжелоатлета дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правл.

Четыре российских тяжелоатлета дисквалифицированы за допинг
© Sports.ru

Об этом сообщает сайт Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Евгений Коломиец дисквалифицирован на два года, Эдуард Межгихов, Александр Сафарян и Василий Половников – на четыре.

Спортсмены дисквалифицированы на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS) за нарушения, совершенные в 2012 году.

Все четверо, ранее отбывшие 10-летние дисквалификации, уже завершили карьеру.

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