Путин поприветствовал участников международного турнира «Московские звезды ушу»

— Сегодня Московский дворец ушу гостеприимно встречает сильнейших спортсменов из разных регионов нашей страны и многих зарубежных государств — блестящую команду опытных и молодых участников, которых отличает великолепная физическая подготовка, исключительное трудолюбие, самообладание и победный настрой.



Отмечу, в России всегда был высок интерес к этому древнему, зрелищному виду восточных единоборств, к его богатой истории и философии. Мы по праву гордимся целой плеядой выдающихся спортсменов и талантливых наставников, их значимым вкладом в развитие и популяризацию ушу, в укрепление международного сотрудничества в этой сфере.



Убежден, что нынешние соревнования станут большим, запоминающимся событием, порадуют болельщиков честными, красивыми поединками, будут служить продвижению ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни. И конечно, особые слова благодарности организаторам и всем, кто поддержал этот яркий, масштабный турнир. Желаю вам успехов и самых добрых впечатлений, — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.