Гимнастка Крамаренко одержала победу в упражнении с мячом на чемпионате России
Лала Крамаренко стала первой в упражнении с мячом на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве.
Крамаренко получила за выступление 44,850 балла. Следом расположились Ксения Колядина (43,200 балла) и Николь Римарачин Диас (41,950).
В пятницу 19 летняя Крамаренко завоевала золото чемпионата России в многоборье, ранее в субботу выиграла упражнения с обручем.
Чемпионат России по художественной гимнастике проходит в московском Дворце гимнастики и завершится 2 марта.
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