Гимнастка Крамаренко одержала победу в упражнении с мячом на чемпионате России

Лала Крамаренко стала первой в упражнении с мячом на чемпионате России по художественной гимнастике в Москве.

Крамаренко получила за выступление 44,850 балла. Следом расположились Ксения Колядина (43,200 балла) и Николь Римарачин Диас (41,950).

В пятницу 19 летняя Крамаренко завоевала золото чемпионата России в многоборье, ранее в субботу выиграла упражнения с обручем.

Чемпионат России по художественной гимнастике проходит в московском Дворце гимнастики и завершится 2 марта.