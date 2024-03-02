Министр спорта Матыцин заявил, что в России будут развивать направление йоги

«По рекомендации коллег из Индии мы активно будем развивать направление йоги. Спорт не имеет границ. Наша миссия в том, чтобы не ограничивать спорт, а расширять его границы», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.