Россиянин Никита Володин стал двукратным чемпионом мира по бильярду. 29-летний спортсмен не оставил шансов своему визави из Казахстана Ернару Чимбаеву в комбинированной пирамиде. Итоговый счёт — 5:2.

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В начале февраля этого года Володин выиграл чемпионат России по комбинированной пирамиде. В финале ему противостоял Сергей Горыславец.

Первый успех Володина на чемпионатах мира случился в 2022 году. На счету у спортсмена победы в Кубке Кремля-2023, Кубке Мэра Москвы-2023. А также второе место в Кубке чемпионов-2023.

Ранее 13-кратной чемпионкой мира стала российская бильярдистка Диана Миронова. В финале она одолела другую россиянку Лилию Панову, со счётом 4:2.