Хабиб назвал трех любимых футбольных комментаторов

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион промоушена UFC в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих любимых футбольных комментаторах. По словам Хабиба, ими являются Георгий Черданцев, Виктор Гусев и Александр Елагин.

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«Черданцев, Гусев. Комментаторы детства. Ещё был один, комментировавший Английскую Премьер-лигу. Забыл его имя. Елагин? Да-да-да», — сказал Нурмагомедов в интервью Нурлану Сабурову.

Также Хабиб отдельно отметил эмоциональную реакцию Черданцева после победы сборной России в четвертьфинальном матче чемпиона Европы 2008 года с национальной командой Нидерландов. Россияне тогда победили в дополнительное время со счётом 3:1.