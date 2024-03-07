Вяльбе: спортсменам нужно плюнуть на участие в Олимпийских играх

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что пропуск Олимпийских игр не является горем для спортсменов.

«Нужно ли воздержаться от участия в Олимпиаде? Да не воздержаться, а плюнуть на них. Я жёсткий человек, это все знают. И также все знают, как я люблю спортсменов, с которыми работаю. Спортсмены — наши дети, а мы должны до них всё донести и правильно объяснить. Это реально горько, что не поедем на Олимпийские игры, но это не горе. Горе — это когда мать теряет своего сына, вот это горе», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Напомним, Международная федерация лыжного спорта запретила участие в международных соревнованиях для спортсменов из России и Беларуси. Так она отреагировала на события на Украине.