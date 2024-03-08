Авербух сравнил наследие Олимпиады в Сочи с полетом в космос Гагарина
Известный хореограф Илья Авербух вспомнил, как участвовал в подготовке церемоний открытия и закрытия на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, отметив, что ничего подобного в мире не удалось сделать. Олимпиада в Сочи прошла с 7 по 23 февраля 2014 года.
— Я бы поностальгировал насчет того, как нес факел в Сочи, но это обычные эмоции. Не прям обычная, но мимолетная. Мне посчастливилось гораздо больше, когда я был режиссером одного из блоков открытия тех Игр и один из блоков церемонии закрытия. Это было очень круто. По‑прежнему уверен, что после нашей церемонии открытия ничего подобного в мире не удалось сделать. Я был на Олимпиаде в Китае, даже там не удалось. У нас по эмоциональности это было произведение искусства. Причем репетировали мы здесь, на ВДНХ. Олимпиада в Сочи — одна из ярких историй нашей страны. 10 лет прошло, а кажется что вчера было. Сочи — прекрасный город, он был таким и раньше. Однако его нова часть — Сириус и Олимпийский парк — это то, что сделали фактически с нуля. Думаю, все это смогут оценить только через поколения, как полет Гагарина, — передает слова Авербуха корреспондент «Матч ТВ».