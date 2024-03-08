Авербух сравнил наследие Олимпиады в Сочи с полетом в космос Гагарина

Известный хореограф Илья Авербух вспомнил, как участвовал в подготовке церемоний открытия и закрытия на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, отметив, что ничего подобного в мире не удалось сделать. Олимпиада в Сочи прошла с 7 по 23 февраля 2014 года.

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