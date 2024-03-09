Песков: Олимпийское движение теряет свой уровень без российских спортсменов

Олимпийское движение теряет свой уровень из-за отсутствия российских атлетов во многих видах спорта. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Олимпийское движение, лишенное России в целом ряде видов спорта, беднеет, теряет свой уровень», — заявил в интервью «Спорт-Экспрессу» официальный представитель Кремля.

Как писала «Парламентская газета», Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит вопрос участия российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже на предстоящем заседании исполкома, которое пройдет в Лозанне и начнется 19 марта.