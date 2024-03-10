Российская тхэквондистка завоевала лицензию для выступления на Олимпиаде

Российская тхэквондистка Полина Хан вышла в финал квалификационного турнира по тхэквондо в Болгарии и завоевала лицензию для выступления на Олимпийских играх в Париже.

В полуфинальной схватке в весовой категории свыше 67 кг российская спортсменка оказалась сильнее Марлен Яхль из Австрии.

Хан 24 года, она является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года в весовой категории до 73 кг. В ее активе также две бронзовые награды чемпионатов Европы.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив запрет на их выступление во всех командных соревнованиях. Соревнования в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа.