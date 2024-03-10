Умер трехкратный призер Олимпийских игр Сергей Диомидов

Трехкратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер РСФСР по спортивной гимнастике Сергей Диомидов умер на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

"Имя выдающегося российского гимнаста Сергея Диомидова золотыми буквами вписано в историю российского спорта. ФСГР выражает соболезнования родным и близким Сергея Викторовича Диомидова. О прощании с Сергеем Викторовичем Диомидовым будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении пресс-службы ФСГР.

Диомидов выиграл серебряные медали в командных соревнованиях на Олимпиадах 1964 и 1968 года. В 1968 году он стал бронзовым призером Игр в опорном прыжке. В 1966 году спортсмен стал чемпионом мира в соревнованиях на брусьях. На его счету также две серебряные медали чемпионатов мира и четыре бронзовые награды чемпионата Европы 1965 года.

В 1964 году Диомидов первым в мире выполнил вертушку на 360 градусов плечом назад на пике маха вперед, которая впоследствии была названа его именем.